Piribier, em Pirenópolis, já tem shows confirmados e ingressos à venda

O Piribier, maior festival de cultura cervejeira do Centro-Oeste, já tem data marcada para a edição de 2023 em Pirenópolis. Assim, o evento acontece de 8 a 10 de junho, no feriado de Corpus Christi. A expectativa é que Arena Piribier receba um público maior do que em 2022 nos seus três dias de evento. Os ingresssos já estão à venda.

Como atrativos, a 14ª edição do Piribier, em Pirenópolis, terá mais de 250 rótulos de cervejas artesanais, incluindo as sem glúten e sem álcool. Dessa maneira, haverá cervejarias de Goiás, do Brasil e de fora do país.

Além disso, o evento já tem dois grandes shows confirmados. Dessa maneira, haverá apresentações das bandas Detonautas e Charlie Brown Jr. A organização promete mais bandas em breve, e a data de cada show ainda não foi divulgada.

Ingressos

Os ingressos para o Piribier 2023, em Pirenópolis, já estão sendo vendidos on-line. Desse modo, o individual, por dia, custa R$ 85 a meia, R$ 95 a meia solidária (doação de 1kg de alimento), e R$ 170 a inteira. Além disso, é possível comprar o passaporte de três dias promocional, por R$ 220. Ademais, o passaporte meia custa 220, o meia solidária R$ 230, e a inteira R$ 440.

O evento não é open bar. As bebidas e comidas são comercializadas separadamente no espaço. Assim, o ingresso te dá acesso à Arena PiriBier, onde acontecem os shows musicais. Dentro da Arena ainda acontece o Tour Cervejeiro, o passeio guiado por Sommelier, que ensina sobre diferentes estilos de cervejas presentes no evento.

Também é possível participar de palestras, degustações harmonizadas e outras experiências cervejeiras.

Serviço: Piribier 2023 | Pirenópolis

Quando: 8 a 10 de junho

Onde: Pirenópolis

Ingressos: A partir de R$ 85 | Link