Goiânia amplia vacinação bivalente contra covid-19; veja postos de imunização

Assim como Aparecida, Goiânia também ampliou a vacinação bivalente contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (6/3). Agora, podem ser imunizados todos acima de 60 anos. A nova vacina da Pfizer protege contra diferentes variantes do coronavírus, incluindo a ômicron.

A vacinação bivalente está disponível não somente para idosos, mas também para imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas acima de 12 anos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, que prioriza grupos com maior risco de desenvolver complicações graves da doença.

Novo RG nacional: Goiás está entre os 11 estados aptos a emitir o documento

Para se imunizar, é necessário ter recebido pelo menos duas doses da vacina contra covid-19 há quatro meses. Os interessados ​​que atendem aos critérios podem procurar as salas de vacinação, apresentando documento de identidade ou certidão de nascimento, bem como cartão SUS ou CPF.

Para imunossuprimidos, é preciso também a comprovação da condição por meio de laudo médico. Menores de 18 anos devem ser acompanhados de um responsável.

Novo Bolsa Família: Veja o que muda e o que fazer para receber o benefício

Vacinação bivalente contra covid-19

Em Goiânia, a população estimada de pessoas entre 60 e 69 anos é de 83.372 pessoas. A meta é vacinar 90% daqueles que se enquadram nos requisitos para receber a vacinação. Até o momento, Goiânia aplicou um total de 12.214 doses da vacina Bivalente desde o início do programa de imunização.

Na capital, 72 postos estão disponíveis para a vacinação, confira:

Centro Saúde Vila Redenção Centro Municipal de Vacinação Centro de Saúde Parque Amazônia UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia Centro de Saúde “Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza” Vila Água Branca . USF Riviera USF – Parque Atheneu USF Dom Fernando USF – Santo Hilário USF Ville D France USF Recanto das Minas Gerais CAIS Amendoeiras UPA Novo Mundo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD) Cais Bairro Goiá USF – Parque Eldorado Oeste USF Vera Cruz I USF Vera Cruz II USF Vila Regina USF Parque dos Buritis

Clique aqui e veja a lista completa.