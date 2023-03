Guia de Prevenção à Violência Contra a Mulher é lançado em Goiânia

O “Guia de Referência Construindo uma Cultura de Prevenção à Violência Contra a Mulher” será lançado nesta quarta-feira (8/3), na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro. Assim, a iniciativa faz parte de ação da ONG Astral em parceria com o Conselho Municipal da Mulher.

De acordo com a presidente de ambas as instituições, Elizabeth Fernandes, a necessidade de criação do Guia se deve ao fato de a maioria das mulheres vítimas de violência não denunciarem por não saberem como e onde procurar ajuda. “O silêncio é cúmplice da violência. O guia serve como processo de ajuda para as mulheres terem o passo a passo com o local certo de onde buscar ajuda”, afirma. Dessa forma, tem todos endereços e telefones para encontrar a melhor orientação.

O Guia de Prevenção à Violência Contra a Mulher, que possui oito páginas, conta com informações de contato e endereço de diversos locais. Assim, tem da Delegacia Estadual da Mulher (Deam), do Ministério Público e Juizados de Violência Contra a Mulher. Além disso, Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cream) e Instituto Médico Legal (IML). Ademais, Defensoria Pública de Goiás e Patrulha Maria da Penha, bem como informações sobre sobre medidas protetivas.

Além de poder ser compartilhado em PDF, por meio de aplicativos de mensagem instantânea, exemplares impressos do guia ficarão disponíveis na sede da ONG Astral, Defensoria Pública e nas secretarias Municipal e Estadual da Mulher. “É um guia feito para caber na bolsa da mulher, não é grande nem pesado”, informa Elizabeth.

Serviço: Lançamento do Guia de Referência Construindo uma Cultura de Prevenção à Violência Contra a Mulher

Quando: Quarta-feira (8/3)

Horário: Das 14h30 às 18h30

Onde: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 23 com a 3, ao lado do Teatro Goiânia – Centro