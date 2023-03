Programa oferece parabólica digital gratuita para famílias de baixa renda

As famílias de baixa renda de 18 municípios de Goiás já podem solicitar o agendamento e a instalação gratuita de uma antena parabólica digital. Para se qualificar, é necessário que a família esteja cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e já possua uma antena parabólica convencional instalada e em uso em sua residência.

De acordo com o Ministério das Comunicações, a substituição da antena parabólica convencional pela digital tem como objetivo evitar interferências (como chuvisco, chiado e imagem congelada) nos canais abertos de TV via satélite com a implementação do 5G, já que ambos utilizam a mesma frequência.

Além disso, a antena parabólica digital oferece uma qualidade superior de som e imagem, bem como acesso a 100 canais gratuitos.

Acredita-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas serão favorecidas por essa iniciativa em todo o Brasil. O estado de São Paulo é o que possui a maior quantidade de municípios com kits de instalação disponíveis, totalizando 163. Na sequência, encontram-se Santa Catarina (36) e Paraná (33). Ao término da matéria, confira a relação dos 18 municípios goianos que já possuem a opção de migrar a antena

Veja como solicitar a instalação da parabólica digital

A faixa de frequência de 3,5 GHz, que é utilizada para a implantação do 5G, está próxima da faixa de frequência usada pelas antenas parabólicas de TV, conhecida como banda C satelital.

Isso significa que o sinal do 5G pode causar interferência nos sinais recebidos pelas antenas parabólicas, o que pode afetar a qualidade do sinal da TV aberta.

Para marcar a instalação da antena parabólica digital, as famílias devem entrar em contato através do número de telefone 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, informando seus dados pessoais, CPF e Número de Identificação Social (NIS).

Veja a lista dos municípios goianos aptos a receber antenas parabólicas