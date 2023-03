Turá, em São Paulo, reúne Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e mais nomes

Marcado para os dias 24 e 25 de junho de 2023, na área externa do Auditório Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Festival Turá reúne nomes como Zeca Pagodinho, Gilberto Gil & Família, Pitty e Margareth Menezes, que canta com Sandra de Sá. Além disso, o evento já abriu as vendas dos ingressos individuais. Assim, além do passaporte para os dois dias, é possível compra entradas para somente um dos dias do evento.

O Festival Turá 2023 tem em seu line-up nomes como Zeca Pagodinho e Margareth Menezes convidando Sandra de Sá. Além disso,Lucas Mamede, MC Hariel e Jorge Ben Jor, todos no dia 24 de junho (sábado). Ademais, no dia 25 de junho, tem apresentações de Gilberto Gil & Família e Pitty com o show da turnê de comemoração dos 20 anos do álbum Admirável Chip Novo. Também DELACRUZ convidando BK’ e Luccas Carlos, Joelma convidando Mariana Aydar e banda Tuyo, no dia 25 de junho.

Os Link individuais custam R$ 175 a meia, R$ 202,50 o entrada social, e R$ 350 a inteira. Além disso, o passaporte para os dois dias custam R$ 3oo a meia, R$ 350 a entrada social e R$ 600 a inteira.

Mais sobre o festival

O Festival Turá é apresentado pela Hering e realizado pela Time For Fun (T4F). Dessa forma, é pensado para “promover a mistura de ritmos e gerações que integram a música brasileira se conecta com o público por meio da diversidade sonora”.

Em 2022, a primeira edição do festival teve a participação de mais de 25 mil pessoas. Dessa maneira, o público viu show de nomes como Emicida, Paulinho da Viola, o duo Baby e BaianaSystem. Ademais, houve ainda espaço para encontros inéditos em cima do palco, como foi o caso de Nando Reis com Jão; e Baco Exu do Blues com Illy e Marina Sena.

Serviço: Festival Turá 2023 (São Paulo)

Quando: 24 e 25 de junho de 2023

Onde: Área externa do Auditório Ibirapuera, Parque do Ibirapuera, São Paulo

Valores: A partir de R$ 175 (lote 1 – meia entrada) | Link

Mais informações: www.festivaltura.com.br

Tatiana Valença