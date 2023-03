Waguinha de Delza é eleito prefeito de Iaciara em eleição suplementar

O candidato Wagner Nery Sampaio (PL), conhecido como Waguinha de Delza, foi eleito prefeito de Iaciara, cidade localizada no nordeste goiano. A eleição suplementar foi realizada no domingo (5/3).

Em votação apertada, Waguinha de Delza foi eleito com 36,88% dos votos válidos, vencendo Arthur Humberto Rodrigues de Paula (Cidadania), conhecido como Arthurzinho do Laboratório, por uma diferença de 37 votos. Waguinha obteve um total de 1.773 votos, enquanto seu oponente conseguiu 1.736 votos, ou seja, 36,11% do total de votos válidos.

Eleição suplementar em Iaciara

Esse tipo de eleição acontece quando mais da metade dos votos dados a um candidato ao Executivo, no caso o prefeito, são anulados devido ao indeferimento do registro. A realização do pleito fora de época ocorreu em virtude da cassação da chapa do antigo prefeito do município, que havia sido reeleito em 2020.

O Tribunal Regional de Goiás (TRE-GO) considerou que Haicer Sebastião Pereira Lima e Marcos Pereira Macedo cometeram irregularidades na prestação de contas, o que resultou na perda de suas cargas de prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

Waguinha já estava atuando como prefeito interino, pois era presidente da Câmara Municipal da cidade.