Goiânia recebe Festival Internacional de Teatro Lambe-Lambe

Goiânia recebe, nos dias 11 e 12 de março, o Mini Mundo, Festival Internacional de Teatro Lambe-Lambe. Em sua terceira edição, o evento itinerante ocupará o território goianiense, em parceria entre a Cia de Teatro Nu Escuro e a Varanda Teatro.

Desta vez, o Festival Internacional de Teatro Lambe-Lambe em Goiânia contará com a participação de oito espetáculos de Goiás, São Paulo e México. Assim, eles serão apresentados simultaneamente em dois blocos de uma hora cada, em cada dia. A atração internacional deste ano é a Lambelambeira Mexicana Oceany Garcia. A companhia traz o seu espetáculo “IKTSUARPOK”, um sentimento comum entre os esquimós.

No primeiro dia do festival, sábado (11/3), que será realizado na Gepetto Oficina Cultural, os ingressos serão vendidos no local, a partir das 18h. As apresentações começam às 18h30. Além disso, o segundo dia do festival, domingo (12/3), acontecerá na Prosperidade Cultural do Beco da Codorna, os ingressos serão vendidos no local, a partir das 15h30min, e as apresentações começam às 16h.

O ingresso único e intransferível custará R$25. Assim, permitirá ao espectador assistir quantos Teatros de Lambe-lambe conseguir durante o período de apresentações do dia.

Mais sobre o Mini Mundo

O Mini Mundo é um movimento independente que busca ocupar diferentes territórios para celebrar e difundir o Teatro Lambe-Lambe. Dessa forma, o estilo teatral foi criado pelas bonequeiras Denise di Santos e Ismine Lima em Salvador, Bahia, em 1989. Elas utilizaram o equipamento de um antigo fotógrafo lambe-lambe para criar o espaço cênico para realização de uma curtíssima cena de um parto, utilizando uma pequena boneca de espuma.

A cena era assistida pelo espectador que espiava por uma pequena abertura frontal. Desse modo, a linguagem teatral, cheia de surpresas e segredos, tem sido difundida em todo o Brasil e no mundo, ganhando diferentes formas e formatos.

O Mini Mundo Festival de Teatro Lambe-Lambe, que acontece em Goiânia, é uma oportunidade única para conhecer a originalidade e criatividade da arte e cultura brasileira de uma maneira diferente e singular.

Serviço: Mini Mundo – Festival de Teatro Lambe-lambe | Goiânia

Quando: 11 e 12 de março

Onde: 11 de março (sábado), na Geppetto Oficina Cultural: Rua 1013, nº467 – Setor Pedro Ludovico | 12 de março (domingo), na Prosperidade Cultural do Beco da Codorna: Av. Anhanguera, nº 5331 – Centro

Entrada: R$ 25 (por dia)