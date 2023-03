Mutirão de renegociação de dívidas do Procon Goiás vai até 31 de março

Até o dia 31 de março, consumidores goianos poderão fazer a renegociação de dívidas bancárias durante o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em conjunto com o apoio da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dentro do estado, o Procon Goiás participa do mutirão, oferecendo orientações e realizando negociações para os consumidores superendividados.

A ação é voltada para pessoas superendividadas, que possuem dívidas com múltiplas empresas, mas não possuem recursos suficientes para quitá-las sem comprometer sua subsistência.

Durante a campanha, são oferecidos descontos e prazos especiais para o pagamento de dívidas com cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras dívidas atrasadas com bancos e financeiras.

No entanto, as dívidas relacionadas a financiamentos de carros, motos e imóveis não estão inclusas na lista.

Saiba como fazer a renegociação de dívidas junto ao Procon Goiás

Se uma pessoa se encaixa nessa situação, é recomendado que ela vá pessoalmente ao Procon Goiás durante o mutirão para negociar suas dívidas e procurar o Núcleo de Apoio e Atendimento aos Superendividados.

A localização da sede do Procon Goiás é na Rua 8, nº 242, Setor Central, em Goiânia.

É necessário apresentar os seguintes documentos:

cópia da identidade e CPF;

cópia de comprovante de residência;

comprovantes da renda individual, complementar e familiar;

comprovantes das despesas;

demonstrativos das dívidas.

Caso o consumidor queira apenas solicitar os cálculos de sua dívida, é possível acessar o serviço pelo Procon Web. Para obter mais informações, é possível entrar em contato com o Núcleo de Apoio e Atendimento aos Superendividados através do telefone (62) 3201-2891.