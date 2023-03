“Comurg recebeu valores milionários por obras não realizadas”, denuncia Policarpo

O presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), denunciou na sessão desta quarta-feira (8/3) um pagamento de R$ 8 milhões feito pela Prefeitura de Goiânia à Companhia de Urbanização (Comurg) por obras não realizadas. O contrato em questão foi firmado em 2021 entre a Comurg e a Secretaria de Relações Institucionais.

De acordo com Policarpo, as obras e serviços estavam previstos em emendas impositivas aprovadas pelos vereadores em 2020, que são a parte do orçamento municipal em que os vereadores apontam a aplicação dos recursos. Para o presidente da Câmara, a situação configura crime de improbidade administrativa.

“Até o momento, o que descobrimos é que a SRI repassou um montante de R$8 milhões à Comurg por meio de contratação direta. Isso é uma grave irregularidade que configura improbidade administrativa”, disse Policarpo em um post nas redes sociais.

O presidente da Câmara revelou ainda que um contrato semelhante ao que previa a realização de obras e serviços não realizados em 2021 foi firmado entre a prefeitura e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) para a execução de emendas aprovadas em 2022.

Policarpo afirmou ter solicitado um levantamento dos projetos à prefeitura e que uma equipe de seu gabinete está verificando se as obras e serviços estão sendo executados. Segundo o presidente, há suspeita de que os trabalhos, quando executados, não seguem os projetos. Ele prometeu apresentar toda a documentação sobre os dois contratos aos vereadores e à imprensa.

O Portal Dia entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia e a Comurg para esclarecimentos, no entanto, até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Comurg enfrenta problemas com obras não realizadas ou atrasadas

Embora a Prefeitura de Goiânia tenha adotado a contratação da Comurg para serviços diferentes daqueles relacionados à limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos como uma estratégia para enfrentar a crise financeira enfrentada pela empresa, a execução das obras tem encontrado obstáculos, resultando no descumprimento dos prazos estabelecidos.

Por exemplo, em junho do ano passado, a Comurg foi contratada para realizar a revitalização da praça do trabalhador. Entretanto, a obra tem se prolongado, com a entrega adiada duas vezes e sem previsão de conclusão no momento.

Além disso, em agosto do ano passado, a prefeitura anunciou a contratação da Comurg para reformar 14 unidades de assistência social, mas a execução das obras só foi iniciada em 13 de dezembro.

Nova empresa deve assumir alguns serviços da Comurg

A Prefeitura de Goiânia anunciou que irá realizar uma licitação de concorrência pública para contratar uma nova empresa para prestação de serviços de coleta de lixo, coleta seletiva, remoção de entulhos, varrição mecanizada e gestão do aterro sanitário da cidade.

Essa medida vem sendo tomada devido às críticas constantes à Comurg, que atualmente é responsável por esses serviços e é alvo de denúncias de irregularidades, além de ter sido duramente criticada pela baixa qualidade da zeladoria da cidade.

Com a nova licitação, a Comurg perderá quase metade de suas responsabilidades e a metade de seu orçamento anual, o que representa um custo de R$ 25,5 milhões por mês para a nova empresa contratada.

A Comurg, que teve seu contrato reajustado em janeiro deste ano, vem sendo investigada por uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) instalada pelos vereadores da cidade, que têm recebido denúncias de atraso no repasse de verbas para o Instituto Municipal de Assistência Social (IMAS), o plano de saúde dos servidores municipais, o FGTS e o INSS, além de atrasos nos pagamentos de fornecedores.

Com a nova licitação, a prefeitura pretende diminuir o tamanho da Comurg, que ficará responsável apenas pela varrição manual e pela manutenção de praças e bens públicos.