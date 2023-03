Explosão em construção deixa uma pessoa ferida e vários carros danificados, em Itumbiara

Em Itumbiara, no sul de Goiás, uma explosão ocorrida em uma obra de construção de um shopping e apartamentos gerou uma ‘chuva de pedras’, deixou uma pessoa ferida e danificou diversos carros. O caso aconteceu nesta quarta-feira (8/3).

O objetivo da ação era quebrar pedras para fazer a fundação da obra. Entretanto, diversos problemas foram registrados, causando danos materiais. Algumas pessoas que estavam no local informaram que o barulho da explosão foi alto e que as pedras atingiram estabelecimentos e veículos.

Imagens mostram que diversos carros tiveram vidros quebrados e a lataria amassada. Além disso, as pedras atingiram o telhado de uma casa, onde uma pessoa foi atingida na cabeça. Ela teve um ferimento leve e, apesar do susto, passa bem.

De acordo com a prefeitura, a Agência de Meio Ambiente (Amma) já notificou a empresa responsável para apresentar os documentos do procedimento. Além disso, informou que é responsabilidade da empresa arcar com todos os danos.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi considerada irregular e o responsável técnico foi detido. As investigações estão em andamento e a Polícia Técnico-Científica foi acionada para averiguar o tipo de explosivo utilizado na ação.

Confira a íntegra da nota da prefeitura:

Diante da explosão verificada na tarde desta quarta-feira, dia 08 de março, nas obras do Complexo Áquila, na Avenida Beira Rio, a Prefeitura Municipal de Itumbiara, INFORMA que através da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMAI) NOTIFICOU a empresa responsável pelas obras, para que apresente a documentação sobre o procedimento, o tipo de artefato utilizado, as respectivas autorizações dos órgãos competentes e ARTs dos profissionais envolvidos no fato, para as devidas apurações.

Diante das respostas, a Prefeitura dará prosseguimento nas medidas administrativas cabíveis por parte do município, sem prejuízo das ações de outros órgãos. A empresa responsável comunicou à Prefeitura que irá ressarcir os danos causados aos prejudicados. A Prefeitura deslocou equipes das áreas de Trânsito, Planejamento, Fiscalização e Meio Ambiente para o local, para organização e controle da situação, com interdição do trânsito e preservação do local para realização de pericia.