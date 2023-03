Evento oferece mais de 4,2 mil vagas de emprego neste sábado (11), na Grande Goiânia

Neste sábado (11/3), acontece um evento que conta com mais de 4,2 mil vagas de emprego e 500 oportunidades de estágio, na Grande Goiânia. O feirão pode ser uma solução para muitas pessoas que buscam por uma oportunidade de trabalho.

O evento, realizado pela Conecta RH, já está em sua 6ª edição e acontece no Campus 3 da FacUnicamps, no Setor Coimbra, das 8h às 12h. Há diversas oportunidades para funções operacionais e cargos de gestão em indústrias, e empresas de diversos segmentos.

De acordo com a organização, este não é um feirão de recrutamento terceirizado, mas sim uma oportunidade para os candidatos se encontrarem com as equipes de Recursos Humanos das próprias empresas contratantes, as quais estarão disponíveis para receber currículos e conversar com os interessados.

Além de vagas de emprego, evento também oferece ajuda profissional

Além de oferecer vagas de emprego e mais de 500 oportunidades de estágio em áreas diversas, a iniciativa também irá disponibilizar serviços de consultoria de carreira e análise curricular, oferecendo assim orientação individual de especialistas sobre a confecção e formatação de currículos. É importante lembrar que os candidatos devem chegar ao evento com seus currículos já prontos para poderem receber a devida consultoria.

Durante o evento também serão realizadas duas palestras: a primeira com o tema “Vai dar match – currículo eficiente e eficaz”, ministrada por Rafael Mendes, e a segunda com o tema “Entrevistas de seleção e dinâmicas de grupo”, ministrada por Karine Stringueta.

Empresas confirmadas: