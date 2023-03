Flamboyant Shopping inaugura obra assinada pelo artista Ernesto Neto

Um dos artistas contemporâneos mais reverenciados da atualidade, Ernesto Neto, terá sua obra permanentemente instalada em Goiânia. Assim, a escultura Camelocama, cédula da icônica obra Dengo, poderá ser conferida no Piso 3, do Flamboyant Shopping Center, próximo a Louis Vuitton. A iniciativa é parte das comemorações aos 40 anos do primeiro shopping do Estado.

A obra de arte, que marca uma das assinaturas mais emblemáticas de Ernesto Neto, chega com a proposta de envolver. Dessa forma, “materializa uma concepção que inspira descanso, contemplação e estímulo a novas percepções”, segundo a acionista do Grupo Flamboyant Isadora Louza.

Nome expoente no meio artístico, Ernesto Neto traz na carreira importantes exposições individuais nos museus e galerias mais disputados do mundo. Desse modo, com destaque para cidades como Nova Iorque e Houston, nos Estados Unidos, e Joanesburgo, na África do Sul. Além disso, São Paulo e Buenos Aires, na América do Sul, bem como na Europa, em cidades como Barcelona, Finlândia e Bilbao. O artista ainda tem trabalhos em importantes coleções públicas em países como Japão, Espanha, França, Suíça, México, Estados Unidos, Suécia, Holanda, Qatar, Reino Unido e outros.

Interação e arquitetura sensorial no shopping

O trabalho de Ernesto Neto envolve principalmente instalações e esculturas. Dessa forma, mantém um diálogo longevo com as interações espaciais promovidas pela arquitetura. Em Camelocama, que ficará no piso 3 do Flamboyant Shopping, o artista apresenta a construção de um espaço lúdico, repleto de estímulo e cores, utilizando a gravidade como elemento central. Assim, a proposta é que o público se relacione com a obra de arte das mais diversas formas, da contemplação a uma interação que ative os cinco sentidos.

O artista produz esculturas e grandes instalações imersivas, utilizando de técnicas artesanais como o crochê para compor estruturas flexíveis. Com isso, o resultado arquitetônico que chega à cidade, não impõe paredes ou bloqueios. Ao contrário, é uma concepção que convida o público a deitar sobre a enorme cama de bolas ou a passear pelas gotas pendentes como quem caminha por debaixo de uma imensa árvore.

Camelocama, que originalmente fez parte da exposição Dengo, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2010, foi a primeira mostra do artista inteiramente realizada em crochê. O cuidado foi pensar no público, não como observador apenas, mas incorporado ao projeto em espaços para serem percorridos, atravessados e habitados. Além disso, há embutido nos espaços de Ernesto, uma relação com a natureza, seja nas formas orgânicas que as estruturas assumem, seja no acolhimento que as instalações oferecem.