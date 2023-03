Meia Tarifa passa a valer para 7 linhas do Terminal Araguaia neste sábado (11)

A partir deste sábado (11/3), os usuários do transporte público de Aparecida de Goiânia terão acesso a um novo terminal que participa do programa Meia Tarifa. Localizado no setor Araguaia, esse terminal é o terceiro da cidade a oferecer passagens internas por R$2,15, juntando-se aos terminais de Vila Brasília e Maranata.

Além de Aparecida de Goiânia, o programa Meia Tarifa também é oferecido em outros quatro municípios da região metropolitana da capital: Senador Canedo, Trindade, Goianira e Nerópolis. Para manter o preço reduzido, o Estado subsidia aproximadamente R$120 milhões por ano, com a colaboração das prefeituras de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia.

Meia Tarifa no Terminal Araguaia

No total, sete linhas vão operar com o sistema de Meia Tarifa no Terminal Araguaia, sendo elas:

340 – T. Araguaia / Parque Industrial Aparecida / CREDEQ

506 – T. Araguaia / Cepaigo

508 – T. Araguaia / Itamarati

509 – T. Araguaia / Rosa dos Ventos

522 – T. Araguaia / Expansul

550 – T. Araguaia / Tangará

563 – T. Araguaia / Polo Empresarial / Jardim Pampulha.

A entrada nos ônibus que operam essas linhas deve ser feita pela porta dianteira, e, portanto, é fundamental que os passageiros respeitem a fila formada. Qualquer pessoa pode se beneficiar dessa tarifa reduzida, pois não é necessário se cadastrar previamente. Se o usuário precisar chegar ao terminal para realizar uma transferência para outra linha que não participa do programa Meia Tarifa, ele deve validar o cartão dentro do próprio ônibus, para que o valor adicional seja cobrado automaticamente.

