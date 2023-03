Variação de preços de pescados chega a 332% na Quaresma, em Goiânia

Durante a Quaresma, período importante para os católicos, é comum observar um aumento nos preços de pescados. Isso acontece porque muitos fiéis optam por não consumir carne vermelha durante esses dias, aumentando a demanda por peixes e frutos do mar. Como resultado, comerciantes costumam elevar os preços desses produtos para aproveitar a maior procura.

Dessa forma, o Procon Goiás realizou uma pesquisa comparativa de preços de pescados em Goiânia para orientar consumidores. Foram visitados 16 estabelecimentos e analisados 39 itens de diferentes entre os dias 23 e 27 de fevereiro.

Em supermercados, os preços dos pescados apresentam uma grande variação, conforme identificado pela equipe do Procon Goiás. O quilo do bacalhau Saithe, por exemplo, variou de R$ 34,90 a R$ 150,90, representando uma diferença de até 332,38%. De maneira semelhante, o camarão IQFC 7 teve uma variação de preço superior a 206%, com valores que variaram de R$ 43,90 a R$ 134,50.

Já o quilo do pintado apresentou uma diferença de mais de 32%, sendo comercializado entre R$ 22,58 e R$ 29,90. Por outro lado, em peixarias, o destaque ficou por conta da variação de preço no quilo do bacalhau porto, com diferença de pouco mais de 142% entre os valores de R$ 99 e R$ 239,90.

Além disso, o camarão rosa GG teve uma variação de 83,57%, com preços que oscilaram entre R$ 98 e R$ 179,90. O preço do tucunaré também apresentou diferenças significativas, variando de R$ 26 a R$ 39,90, ou seja, de 53,46%.

Comparação de preços de pescados com 2022

Comparando com o ano passado, a equipe do Procon Goiás constatou variações significativas nos preços de pescados em peixarias e supermercados.

No primeiro caso, o camarão IQFC teve aumento médio de 12,58%, enquanto a tilápia inteira registrou alta de pouco mais de 7%. Por outro lado, o quilo do peixe pintado apresentou redução de mais de 20%.

Já em supermercados, o quilo do filé de salmão teve aumento médio de mais de 58%, enquanto o preço médio da tilápia inteira reduziu em 32%. Além disso, o quilo do pintado inteiro teve alta de 11,8%

Orientações ao consumidor na hora da compra

A pesquisa divulgada pelo Procon Goiás revela variações de preços nos produtos de peixarias e supermercados. É importante ficar atento às promoções e pesquisar.

Além disso, o consumidor deve verificar as condições de armazenamento e higiene dos produtos. É preciso checar a aparência, conservação e selos de inspeção dos pescados. Os comerciantes são obrigados a cumprir as ofertas divulgadas.