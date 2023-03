“Pra ter onde morar” expande inscrições para mais 5 municípios goianos

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) iniciará na próxima segunda-feira (13/3) as inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar, em cinco municípios de Goiás. Os interessados terão até o dia 27 de março para se inscreverem no site da Agehab ou nos pontos de apoio disponibilizados pelas prefeituras.

No total, serão oferecidas 50 moradias em fase final de construção em Cristianópolis, Bom Jesus e Iporá, além de 35 em Nova Aurora e 32 em Padre Bernardo.

As casas são financiadas integralmente pelo Governo de Goiás, enquanto os municípios entram com o terreno regularizado e infraestrutura.

Para se candidatarem, as famílias devem ter renda de até um salário mínimo, nunca terem sido beneficiadas por um programa de moradia, estarem inscritas no CadÚnico e morarem no município em questão há pelo menos 3 anos.

Outros municípios contemplado com o “Pra Ter Onde Morar”

Além disso, em outros municípios, as inscrições para o programa “Pra Ter Onde Morar” também estão abertas. Em Campestre e Santo Antônio do Descoberto, as inscrições encerram no dia 16, enquanto em Mairipotaba e Rio Verde, o prazo final é dia 21.

Ao todo, 30 municípios serão contemplados na primeira etapa do programa, que conta com investimento de mais de R$ 155 milhões para a construção de 1.369 unidades habitacionais.

Os recursos para o programa são provenientes do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege), coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). Cada unidade habitacional tem sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado e recuo frontal gramado, com área construída de no mínimo 42 m².

Pontos de apoio

Caso haja dúvidas, a população que atende aos requisitos do programa pode buscar os pontos de apoio localizados nos cinco municípios beneficiados. Veja abaixo: