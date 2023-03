Crianças são resgatadas após caírem em cisterna, em Porangatu; veja vídeo

Neste sábado (11/3), o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de queda de crianças em cisterna, em Porangatu, no norte de Goiás.

As duas crianças, uma do sexo feminino e outra do masculino, ambas com três anos de idade, caíram dentro do reservatório enquanto brincavam encima da tampa da cisterna no setor Leste, do município. Veja o vídeo do resgate:

Ao chegar no local, a equipe de bombeiros entrou no poço utilizando técnicas de salvamento terrestre e conseguiu segurar as duas crianças fora da lâmina de água para posterior retirada delas através da utilização de amarrações e técnicas de içamento.

Após o resgate, os bombeiros realizaram atendimento pré-hospitalar nas duas crianças, que apresentavam escoriações diversas, e as levaram ao Hospital Municipal de Porangatu para cuidados da equipe médica.

Orientações para evitar queda de crianças em cisterna

De acordo com dados do Ministério da Saúde, acidentes com quedas em cisternas e poços artesianos são comuns no Brasil, especialmente entre crianças. Para evitar tais ocorrências, especialistas recomendam que os responsáveis tomem algumas precauções.

Uma das principais medidas é manter as cisternas sempre bem fechadas e sinalizadas, de forma que não seja possível que crianças tenham acesso ao seu interior. Além disso, é importante que os pais e responsáveis mantenham uma supervisão constante sobre as crianças, especialmente aquelas com idade inferior a 7 anos.

Outra recomendação importante é que os poços e cisternas sejam cercados e protegidos por grades ou telas. Também é importante que os poços tenham uma tampa de proteção adequada, que impeça a entrada de crianças ou animais.

Os especialistas alertam ainda para a importância de se manter os equipamentos em bom estado de conservação, realizando manutenções e reparos quando necessário. É importante lembrar que a responsabilidade pela segurança das crianças é de todos, e medidas simples podem ajudar a evitar acidentes graves e até mesmo fatais.

Portanto, se você tem poços ou cisternas em sua propriedade, certifique-se de que eles estejam protegidos e sinalizados corretamente. E lembre-se sempre de manter uma supervisão constante sobre as crianças, para que elas possam brincar em segurança.