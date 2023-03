Feirão de Renegociação de Dívidas em Anápolis começa nesta segunda (13)

A partir desta segunda-feira (13/2), o Procon Anápolis promove o 4º Feirão de Renegociação de Dívidas, que vai até o 14 de abril. O evento conta com a participação de várias empresas, permitindo que os consumidores inadimplentes possam zerar seus débitos.

As renegociações poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do Procon Anápolis, localizada na Avenida Belo Horizonte esquina com a Estrela do Sul, na Vila Jussara.

Oscar 2023: conheça os indicados e saiba onde acompanhar a cerimônia

Segundo o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, as empresas participantes do evento oferecem descontos de até 90% nos valores de juros, multas e correção monetária nas edições anteriores, além de parcelar os débitos em até 20 vezes.

Nos próximos 30 dias, o Procon Anápolis espera receber consumidores interessados em negociar suas dívidas e recuperar sua credibilidade financeira.

Para quem deseja renegociar suas dívidas com a Equatorial Energia, a oportunidade será entre os dias 13 e 17 de março, na Praça Americano do Brasil, onde a empresa disponibilizará um atendimento móvel. Vale destacar que, nos dias 16 e 17 de março, a Equatorial fará a troca de lâmpadas antigas por novas de LED.

Feirão de Renegociação de Dívidas em Anápolis tem 25 empresas participantes

Empresas como Supervi Supermercados, Vivo, Tim, Claro, Faculdade Fama, Faculdade Anhanguera, Colégio Exato, Unimed, Radar Internet, Atacadão, Riachuelo, Carrefour, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil, Saneago, UniEvangélica, Colégio Couto Magalhães, Faculdade Raízes, Havan e Agibank estarão presentes para fazer acordos com os clientes inadimplentes.

Pandemia de covid-19: como a ciência e o vírus evoluíram em 3 anos

Na última edição, a Caixa Econômica Federal liderou o ranking de valores renegociados, seguida pela Havan e Saneago. O objetivo do evento é ajudar o consumidor a negociar suas dívidas com descontos e prazos especiais, a fim de limpar o seu nome. O evento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do Procon Anápolis.