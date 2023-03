Três apostas de Goiás ganham mais de R$ 30 mil ao acertarem quina da Mega-Sena

Três apostas de Goiás acertaram a quina na Mega-Sena e levaram prêmios de mais de R$ 30 mil. O sorteio foi feito neste sábado (11/3), no entanto, nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio total acumulasse.

As apostas ganhadoras foram feitas em Formosa, Itumbiara e Catalão e cada uma das três cartelas foram apostadas seis dezenas. Dessa forma, nenhum dos prêmios foi para bolão, o que fez que os três apostadores ganhassem R$ 30,3 mil cada, por terem acertado a quina.

Agora, para retirar os prêmios, os ganhadores precisam procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram: 03-07-15-22-24-50.

Probabilidade de ganhar na Mega-Sena

Conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada, a probabilidade de vencer em cada concurso pode variar. Segundo a Caixa, na aposta simples, que consiste em apenas seis dezenas, com o valor de R$ 4,50, a chance de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Por outro lado, em uma aposta com o limite máximo de 15 dezenas, cujo valor é de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, conforme também divulgado pela Caixa.

Veja como realizar suas apostas

Para apostar na Mega-Sena é muito simples. O primeiro passo é escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Em seguida, você pode optar por jogar uma aposta simples, selecionando apenas 6 números, ou múltiplas, onde é possível escolher até 15 números e aumentar as chances de ganhar.

As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números escolhidos.

É importante lembrar que as apostas encerram às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.