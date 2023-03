Caso Ariane Bárbara: após recurso, apenas um dos acusados será julgado nesta segunda (13)

Apenas um dos acusados de matar a jovem Ariane Bárbara Laureando de Oliveira, de 18 anos, vai enfrentar o júri popular marcado para esta segunda-feira (13/3), em Goiânia. Enzo Jacomini, que usa o nome social “Freya”, será julgado pelo júri popular.

O motivo é um recurso apresentado pela defesa de Jeferson Cavalcante Rodrigues, que também estava previsto para ser julgado nesta segunda (13). Os advogados alegaram que a entrada do documento no site do TJ-GO aconteceu apenas no sábado (11) e, por isso, não tiveram tempo hábil para estudar o processo. O juiz Jesseir Coelho de Alcântara acatou o pedido da defesa e, desta forma, ele deve ser julgado em outra oportunidade.

Já a defesa da terceira acusada, Raíssa Nunes Borges, já havia conseguido um adiamento do julgamento dela. Por isso, ela também não enfrentará o tribunal do júri nesta segunda (13).

Julgamento

O julgamento começou com o depoimento do policial que coordenou as buscas pelo corpo da jovem Ariane Bárbara, em seguida, foi a vez da mãe da jovem, Eliane Laureano da Silva. Posteriormente, outros envolvidos devem ser ouvidos, seguindo a ordem:

Oitiva de testemunhas (sempre começa com as de acusação, que são seguidas das de defesa)

Interrogatório do réu

Prazo para debates (defesa e acusação)

Testemunhas do ministério público: 4

Testemunhas de acusação: 6

Testemunhas do Enzo: 2

Enzo Jacomini será julgado pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor, uma vez que ajudou a convencer uma adolescente a participar do crime.

Família de Ariane Bárbara

Esperando por justiça, familiares de Ariane Bárbara também marcam presença no julgamento. Eles vestem um camisa em homenagem a jovem, com os dizeres: “A morte deixa uma dor que ninguém pode curar… Mas o amor deixa memórias que ninguém pode apagar.”.