Fim de semana é marcado por racha e acidentes em rodovias goianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã desta segunda-feira (13/3), um balanço das ocorrências registradas durante o fim de semana nas rodovias goianas. No total, 20 acidentes foram registrados, deixando duas vítimas em estado grave, três com ferimentos leves e uma morta.

Entre as ocorrências que mais chamaram a atenção está um atropelamento de ciclista, na BR-060, e um racha feito por dois motociclistas na BR-153, que acabou resultado em um acidente. (Veja vídeo abaixo)

Acidentes em rodovias goianas

Atropelamento

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu na tarde de domingo (12), na BR-060, em Acreúna. Uma ciclista, de 37 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão ao se desequilibrar da bicicleta. A vítima trafegava pelo acostamento, no mesmo sentido do caminhão.

O motorista, de 47 anos, fez o teste do etilômetro e teve resultado negativo. Entretanto, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Acreúna para prestar os devidos esclarecimentos.

Saída de pista

Em outro caso, também no domingo (12), o motorista de um veículo de passeio perdeu o controle e saiu da pista na BR-364, na ponte do Ribeirão dos Ferros, zona rural, sentido Jataí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o homem bateu na proteção lateral de uma ponte e caiu de uma altura de aproximadamente dez metros, na margem do Ribeirão dos Ferros. Quando a equipe de resgate chegou, o motorista já estava fora do veículo e apresentava confusão mental. A passageira também estava fora o carro, consciente e sem ferimentos graves aparentes.

As vítimas foram resgatadas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Mineiros, onde ficaram aos cuidados da equipe médica.

Racha

O caso que mais chamou a atenção foi um racha registrado na manhã de domingo (12), em um trecho da BR-153 entre Jaraguá e Anápolis. Dois motociclistas foram flagrados em alta velocidade e deitados no veículo enquanto disputavam o racha.

Segundo a PRF, um vídeo gravado por um usuário da rodovia mostra o momento em que dois motociclistas fazem manobras ilegais. Em determinado momento, um deles bate na traseira de um veículo e acaba sendo lançado a alguns metros na rodovia. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sc2c102fd-19ef-4f89-bc7f-dea41f18ad94′]

O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências de Anápolis onde deverá passar por procedimento cirúrgico. Além disso, a PRF constatou que a pessoa que conduzia a motocicleta era um adolescente de 16 anos e que ele já havia sido flagrado dirigindo veículo.

Pouco depois do acidente, a PRF chegou ao local mas não encontrou a motocicleta envolvida no acidente, ela foi removida do local por amigos do motociclista ferido o que impossibilitou a identificação do veículo e de seu proprietário.

De acordo com a corporação, pela prática de direção perigosa, por envolver em acidente e crime de trânsito, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Crime de Trânsito em Anápolis para os procedimentos cabíveis.