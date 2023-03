Parte da GO-139, em Caldas Novas, é interditada após formação de cratera

A Defesa Civil de Caldas Novas interditou parte da GO-139, no trevo do Setor Jardim dos Ipês, devido à formação de uma cratera na rodovia após as fortes chuvas, nesta segunda-feira (13/3). A via é a principal ligação entre Caldas Novas e os municípios de Marzagão e Corumbaíba, e também ao estado de Minas Gerais.

De acordo com o prefeito Kleber Marra, a interdição foi feita em caráter emergencial, devido ao risco de deslocamento de parte do asfalto. A via está sendo avaliada pela Prefeitura Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual.

“Segundo informações da equipe de Agentes de Proteção e Defesa Civil, o local não possui condições de segurança, pois o deslizamento de terra comprometeu todo o restante da estrutura da pista, que apresenta rachaduras em vários pontos do asfalto”, ressaltou o prefeito.

O prefeito ressalta que está procurando uma solução para o problema, juntamente com os órgãos estaduais. Ele afirma que a Defesa Civil enviará um relatório de vistoria à Goinfra, para que seja feita manutenção na infraestrutura da via.

“Até o momento, o isolamento do trecho do acostamento não afetou o fluxo de trânsito em nenhum sentido da rodovia, mas pedimos cuidado por parte dos motoristas”, destacou Kleber Marra.

Com GO-139 interditada, Defesa Civil alerta sobre chuvas

Nesta segunda-feira (13) a Defesa Civil emitiu um alerta devido às chuvas ocorridas nas últimas horas na região. O órgão informa que a população deve permanecer vigilante durante todo o período chuvoso para evitar situações de risco decorrentes do mau tempo.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), espera-se chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, bem como ventos intensos (60-100 km/h), com possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios em Caldas Novas.