Pecuária de Goiânia 2023 terá Léo Santana, Maiara e Maraísa e Safadão

As primeiras atrações da Pecuária de Goiânia 2023 foram divulgadas neste domingo (12/3), pelas redes sociais do evento. Assim, a programação da festa terá nomes como Léo Santana, cantor de um hits do carnaval deste ano, Wesley Safadão e Maiara e Maraísa.

A Pecuária de Goiânia 2023, tradicional evento que chega à 76ª edição, acontece entre os dias 18 e 28 de maio. Dessa maneira, será mais uma vez realizada no Parque de Exposições, no Setor Nova Vila.

O anúncio dos artistas pela organização do evento aconteceu de hora em hora. Desse modo, até o momento foram divulgadas cinco duplas sertanejas, além de quatro cantores solo. Além disso, o cartaz promete uma atração surpresa, porém sem data para a divulgação do nome. Os valores dos ingressos, e o dia de cada show ainda não foi divulgado pela organização.

Os shows confirmados

A organização da Pecuária Goiânia 2023 confirmou, além das atrações já citadas, shows das duplas Hugo e Guilherme e Israel e Rodolfo. Ademais, de Murilo Huff, Guilherme e Benuto, Simone Mendes e de Diego e Victor Hugo.

A 76ª exposição agropecuária de Goiás volta a ter shows, após quatro anos sem apresentações, já que as últimas aconteceram em 2019. Em 2020, o evento chegou a divulgar nomes, mas teve que ser cancelado devido a pandemia da Covid-19. Em 2022, o evento não teve os grandes shows, e a festa que foi remarcada de maio para agosto.

Serviço: Pecuária de Goiânia 2023

Quando: De 18 a 28 de maio

Onde: Parque de Exposições – Setor Nova Vila

Valores: Ainda não informados