Três pessoas são presas por excluir dados de sistema do Fórum de Goiânia

O sistema do Fórum de Goiânia sofreu um ataque criminoso, no qual indivíduos subtraíram e alteraram dados importantes. As investigações correm desde 2019. Como resultado, a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou nesta segunda-feira (13/3) a Operação Revocare.

A operação tem como objetivo cumprir seis mandados, sendo três de prisão e três de busca e apreensão, em desfavor dos três investigados envolvidos no crime.

A investigação teve início em 2019 após um servidor do Fórum Criminal de Goiânia noticiar a subtração de um processo em uma das varas criminais da capital. Durante a apuração, a polícia descobriu que o beneficiário da subtração do processo físico havia solicitado a um egresso do sistema prisional que organizasse a fraude.

Além disso, o criminoso também pediu que o egresso revogasse do sistema eletrônico o mandado de prisão que havia em seu desfavor. Essas informações foram cruciais para o andamento das investigações e ajudaram a desvendar todo o esquema criminoso.

Criminosos queriam excluir, do sistema do Fórum de Goiânia, mandado de prisão contra um dos investigados

Além da subtração de processos físicos, os criminosos também acessaram o sistema de dados com o intuito de excluir um mandado de prisão que havia contra um dos investigados. Como resultado, foi necessária a oitiva dos servidores do Poder Judiciário para esclarecer os detalhes do crime. A partir dessas informações, a polícia pôde avançar na investigação e identificar os responsáveis pela fraude.

Os indivíduos envolvidos no crime cometido contra o sistema do Fórum de Goiânia serão responsabilizados pelas suas condutas de acordo com o Código Penal Brasileiro. Eles estão sujeitos a uma pena que pode variar entre três e oito anos de prisão. Ainda há muito a ser investigado, e as autoridades continuam trabalhando para identificar possíveis coautores envolvidos na fraude.

Esse tipo de ataque ao sistema do Fórum de Goiânia é extremamente prejudicial para o bom andamento do sistema judiciário, comprometendo a credibilidade da justiça e colocando em risco a segurança da sociedade.