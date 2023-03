Vila Cultural Cora Coralina, no Centro, recebe exposição Benj a Min

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, recebe, a partir desta terça-feira (14/3), a exposição individual Benj a Min, do artista plástico goiano Diogo Miranda. Assim, a abertura será realizada às 18h30, no Salão Sebastião Barbosa.

Dessa maneira, as esculturas e pinturas fazem parte de uma pesquisa realizada em 2005, quando Miranda estudava na Escola de Artes de Chicago, nos Estados Unidos. “Eu pinto a elaboração de uma mistura enlouquecedora de sentimentos, memórias, lugares, cheiros e cores”, explica ele.

Intitulada Benj a min, a nova exposição na Vila Cultural Cora Coralina também traz como referência materiais do pintor Wassily Kandinsky e do escritor Walter Benjamin. Este último falando sobre a reprodução do trabalho artístico.

A visitação na unidade da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult) acontece até o dia 14 de abril. Desse modo, a mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. A entrada gratuita.

Sobre o artista

Diogo Miranda nasceu em Goiânia e cursou artes no Instituto de Artes de Chicago (EUA), onde desenvolveu projetos nas áreas de pintura e escultura. Dessa forma, em 2011, conquistou o primeiro lugar na premiação “Pintura no XX Sesi Arte Criatividade”. Além disso, participou do 17º Salão de Anápolis.

Em 2012, participou da exibição Dialetos no Museu Arte Contemporânea de Campo Grande (MS). Já em 2016, foi selecionado para a 12º Abre Alas, na Galeria Gentil Carioca, no Rio de Janeiro (RJ). Ademais, em 2019 realizou sua segunda individual, no Museu de Arte de Goiânia (MAG).

Sua atenção aponta para os processos de transformações visuais que ocorrem de maneira caótica, contrastante e conturbada nos centros urbanos: prédios em cima de casas, muros feitos de lonas, pedaços de madeira velha, outdoors rasgados, pessoas de diferentes classes.

Serviço: Vila Cultural Cora Coralina recebe nova exposição Benj a Min | Diogo Miranda

Quando: De 14 de março a 14 de abril | De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Onde: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 23 com rua 3 – Centro

Entrada: Gratuita