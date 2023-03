Feira Goiás Feito à Mão leva artesanato à Praça Cívica, em Goiânia

A Praça Cívica, no Centro de Goiânia, recebe a 2ª edição da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa do Colégio Tecnológico (Cotec), neste fim de semana (18 e 19/3). Além de 35 estandes com exposição e venda de trabalhos artesanais, o público poderá assistir a atrações culturais. Ademais, aproveitar a praça de alimentação e o espaço para crianças, com gibiteca e brinquedos infláveis.

A visitação é gratuita e ocorre no sábado, das 9h às 16h, e no domingo, Dia do Artesão, das 8h às 12h. Dessa maneira, a 2ª edição da Goiás Feito à Mão terá estrutura coberta. E, mais do que trabalhos artesanais, será possível conhecer um pouco mais a Cooperativa dos Artesãos do Estado de Goiás (Cartago). Além disso, da Associação dos Artistas e Artesãos de Alexânia (Aama), bem como de diversos artesãos que receberam incentivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

Mais da programação

A programação da 2ª edição da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa terá duas oficinas gratuitas de artesanato. Dessa forma, Fatinha Bastos vai ministrar a oficina de fibras nos dois dias de evento, com início sempre às 10h. Já Ivanilde Reis vai ensinar a técnica de folhas esqueletizadas a partir das 14h. A participação é aberta a toda a comunidade e não é necessário fazer inscrição.

Para complementar o evento, haverá show da Orquestra de Violeiros, às 9h, no sábado. No fim da manhã, às 11h, o DJ Mercês vai comandar a trilha sonora. Uma das mais famosas referências dos anos 1990 em Goiás, Carlinhos Santos, ex-vocalista da banda P.O. Box, se apresenta a partir das 14h. Além disso, no domingo, o Quarteto de Cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás realiza concerto às 9h.

A Goiás Feito à Mão é uma realização do Goiás Social e do Cotec, com apoio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), OCB-GO, Sebrae, Universidade Federal de Goiás (UFG), TV Brasil Central (TBC), Gabinete de Políticas Sociais (GPS), e das secretarias de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Desenvolvimento Social (Seds), e Cultura (Secult Goiás).

Serviço: 2ª Edição da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa

Quando: Sábado (18/3), das 9h às 16h | Domigo, das 8h às 12h

Onde: Praça Cívica – Centro

Entrada: Gratuita