GCM recebe autorização para atuar na fiscalização de trânsito em Goiânia

Nesta segunda-feira (13/03), durante uma coletiva de imprensa, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) credenciou 100 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GMC) para atuar na fiscalização de trânsito de Goiânia. Agora, os guardas poderão atuar na prevenção e combate às infrações e crimes de trânsito. Os guardas metropolitanos vinham realizando atividades educativas desde janeiro.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir Soares, o órgão tem intensificado as ações educativas por meio da Escola Pública de Trânsito. Contudo, ele avalia ainda ser necessário expandir a fiscalização para inibir os condutores que insistem em beber e dirigir, e praticar outras infrações. “Queremos entregar resultado para o cidadão, que está cansado de ver tanta falta de respeito e tantos acidentes no trânsito”, disse o presidente.

Além disso, ao longo deste ano, mais mil profissionais devem ser capacitados para atuar no trânsito, de acordo com o comandante da GCM, Wellington Paranhos. Para se tornar credenciado junto ao Detran-GO, é necessário concluir um curso específico com duração de 220 horas e estágio.

O convênio concedido à GCM pelo Detran-GO dá o poder de realizar fiscalização e policiamento do trânsito urbano da capital. Dessa forma, eles agora podem autuar e aplicar medidas administrativas de trânsito de forma e programar operações.

Atribuições da GCM na fiscalização de trânsito

Segundo o delegado Waldir, a GCM vai colaborar na fiscalização da documentação do veículo e do condutor, bem como crimes de trânsito, como embriaguez ao volante, “rachas”, homicídios e lesões corporais no trânsito, atuando exclusivamente nas competências estaduais.

O delegado Waldir também declarou que planeja se reunir com outros órgãos do sistema nacional de trânsito para discutir parcerias que possam contribuir para um trânsito mais seguro em todo o Estado.

Além disso, o convênio estabelece a realização de ações educativas e preventivas para evitar conflitos no trânsito. A GMC terá como tarefa coletar e analisar dados estatísticos sobre acidentes no perímetro urbano, planejar ações para reduzir o número de acidentes e participar, juntamente com o Detran-GO, de campanhas educativas sobre trânsito.

O Detran-GO acompanhará as atividades de fiscalização e operações de trânsito e fornecerá o talonário de Auto de Infração de Trânsito. A autarquia também será responsável por gerenciar as autuações dos motoristas infratores, notificando-os sobre as penalidades impostas.