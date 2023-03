Uma das principais áreas verdes de Goiânia, o Parque Flamboyant é um lugar que tem ótimos programas para aproveitar com a família e os amigos. Assim, quem escolhe morar na região tem fácil acesso à prática de atividades ao ar livre, sempre conectado com a natureza.

Dessa forma, é possível realizar exercícios físicos e praticar esportes, como caminhar, correr e pedalar, Além disso, é possível praticar Yoga, treinamento funcional, e outras atividades, muitas vezes até em grupo e de forma gratuita.

A área verde, com mais de 125 mil m², também tem espaços voltados para as crianças, com playgrounds para os pequenos brincarem, e até um Jardim Japonês. Ademais, o Parque Flamboyant tem ótimos programas como feiras, shows e apresentações culturais, bem como evento infantis, que acontecem eventualmente durante o ano.

Ao longo do mês de março de 2023, o Aproveite a cidade lançará uma série de reportagens para você conhecer mais o Jardim Goiás. O convite foi feito pela GPL Incorporadora, que está lançando o Naturia Viver Parque Flamboyant, o novo empreendimento da Incorporadora. Além de aspectos históricos, a série destaca como é viver e desfrutar de toda a tranquilidade e conveniência dessa região da cidade. Se você quer saber mais sobre o Naturia Viver Parque Flamboyant , clique AQUI.

Ótimos programas para você fazer no Parque Flamboyant

– Aulas gratuitas de Yoga

O Parque Flamboyant recebe aulas gratuitas de Yoga, em todo primeiro domingo de cada mês, a partir das 9h. O projeto Maha Karma Yoga Goiânia é oferecido pela Yoganaya International School.

Assim, as aulas são ministradas pelos professores Breno Queiroz e Cristhines, e acontecem em uma área do parque próximo à Avenida H. Só é preciso levar o seu tapetinho ou canga. Inclusive, no último evento, no ínicio do mês de março, no mesmo local também aconteceu uma sessão de Reiki. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram do projeto.

– Aulas gratuitas de Treinamento Funcional e Ginástica Localizada | Programa Vida Ativa

O Programa Vida Ativa, da prefeitura de Goiânia, oferece aulas de Treinamento Funcional e Ginástica Localizada, de forma gratuita, no Parque Flamboyant. Assim, as aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 9h30, e são realizadas pela professora Mércia. Podem participar jovens, adultos e idosos.

As inscrições para o programa Vida Ativa são realizadas diretamente com o professor responsável por cada aula. Além disso, podem ser realizadas por telefone, no Departamento de Lazer da Agência Municipal de Turismo Eventos E Lazer (Agetul), por meio do número (62) 3524-1180. Também é possível preencher o questionário disponibilizado on-line neste link. Dessa forma, para se inscrever, é preciso apresentar documento de identidade e atestado de aptidão física.

– Aulas de Calistenia

Em todos os domingos, das 8h às 9h, o Parque Flamboyant recebe uma aula de Calistenia, método de treinamento cujo objetivo é promover a resistência muscular de forma natural, em que não utiliza aparelhos de peso como a academia.

Oferecida pelo grupo Calistenia Gyn, do professor e atleta Mateus Deus, as aulas são para iniciantes, intermediários, avançados. O valor é de R$ 50 por mês. Além disso, quem não puder participar sempre, o valor da diária é de R$ 25. Também é possível fazer uma aula experimental. Mais informações AQUI.

– Caminha e corrida

Outros ótimos programas para você fazer no Parque Flamboyant são caminhada e corrida. A área verde tem pista com pouco mais de 2 km, e é considerada uma das mais desafiadoras dos parques de Goiânia, devido a sua inclinação. Porém, a beleza e o contato diretor com a natureza encantam quem escolhe se exercitar na área verde no Jardim Goiás.

Além disso, o local também possui trilhas ecológicas no espaço interno do parque, que também podem ser usadas para caminhadas.

– Ciclismo

Além de caminhar e correr, é possível praticar ciclismo no Parque Flamboyant, já que o local conta com uma pista específica para os ciclistas. Desse modo, a ciclovia possui 1,9 km, e também chama a atenção pela beleza, já que percorre boa parte da área verde, passando pelos dois lagos do local.