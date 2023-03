Cinco equipes que disputarão a Série A do Brasileirão estão invictas em 2023

Os campeonatos estaduais estão chegando em suas fases finais em todo o país, e até aqui somente cinco dos 20 times que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano continuam invictos em 2023, sendo eles o atual campeão do torneio, o Palmeiras, seguido pelo Atlético-MG, América-MG, Grêmio e Athletico-PR. Sendo que o Athletico Paranaense e Grêmio possuem o melhor aproveitamento entre os invictos da temporada, já que conquistaram 94,4% dos pontos que disputaram.

Como se isso não bastasse, essas duas equipes têm apresentado um ótimo equilíbrio dentro das quatro linhas, já que marcaram um número considerável de gols e tiveram suas defesas vazadas em pouquíssimas ocasiões. O Furacão, por exemplo, balançou as redes 30 vezes e sofreu somente oito gols, enquanto isso, o Grêmio marcou 28 gols e levou apenas seis.

Com esse desempenho, os times estão chamando bastante atenção nos primeiros jogos da temporada 2023, e caso consigam manter a boa fase, devem conseguir brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o torneio nacional deve estar entre os favoritos dos palpiteiros nas plataformas selecionadas pelo site de apostas net, que reúne as principais operadoras atuantes no país, levando em consideração a qualidade do serviço oferecido, idoneidade e ofertas disponibilizadas. Com isso, no sitedeapostasonline.net, o usuário tem acesso a uma variedade de informações imprescindíveis na hora de escolher qual plataforma utilizar para fazer uma fezinha nos eventos esportivos da sua escolha.

Flamengo de mal a pior

Enquanto Palmeiras, Atlético-MG, América-MG, Grêmio e Atlético-PR fazem uma ótima temporada até aqui, o Flamengo, que era visto como o grande favorito a vencer tudo o que disputasse em 2023, está de mal a pior.

O Rubro-Negro carioca tem decepcionado sua torcida com frequência, principalmente quando o assunto são as decisões. Até o momento, a equipe disputou quatro títulos, e conseguiu perder todos eles, sendo que o mais sofrido sem dúvidas foi o desempenho pífio no Mundial de Clubes.

Isso porque, desde que venceu a Copa Libertadores no ano passado, o Mengão alimentava uma esperança exacerbada de que se encontraria com o Real Madrid na final do torneio de tiro curto, e que inclusive bateria o time. Vale lembrar do canto entoado no vestiário do Flamengo em tom jocoso após a conquista da Libertadores: “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!”.

Contudo, o que o time apresentou na competição continental foi muito abaixo do esperado, e foram derrotados nas semifinais pelo Al-Hilal. Antes do Mundial, a equipe já havia perdido a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, já que recentemente foi derrotado nas penalidades pelo Independiente del Valle, no Maracanã lotado, desperdiçando assim a chance de levantar a taça da Supercopa Sul-Americana.

Já na última quarta-feira (08), mais uma vez no Maracanã, o Flamengo perdeu a disputa de um título, a Taça Guanabara, ao sofrer uma virada para um dos seus maiores rivais, o Fluminense. O time montado por Vítor Pereira até que fez um bom primeiro tempo e abriu o placar aos 19 minutos com Everton Cebolinha, no entanto, na segunda etapa o Fluminense se aproveitou da fragilidade apresentada pelo Rubro-Negro e virou o jogo, com um gol de Germán Cano e outro de Gabriel Pirani.

Agora, o Flamengo está em uma situação delicada com sua torcida, e as cobranças dos aficionados têm sido cada vez maiores conforme o time não apresenta bons resultados. A cada jogo ruim, a torcida tem se revoltado tanto com o técnico Vítor Pereira quanto com a diretoria do clube, e gritos de “time sem vergonha” podem se tornar cada vez mais comuns nos jogos do Mengão