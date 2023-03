Goiânia recebe corrida de abertura da temporada 2023 da Stock Car

A Stock Car irá inicia sua temporada 2023 em Goiânia. Assim, a etapa será realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna nos dias 1 e 2 de abril. O evento também terá a abertura da temporada 2023 da Turismo Nacional, categoria de acesso à Stock Car Pro Series.

Os portões do Autódromo serão abertos às 7h30, nos dois dias de competição. Dessa maneira, serão quatro corridas de Turismo Nacional no primeiro dia, começando a partir das 9h58. Além disso, às 13h, acontece a classificação para a Stock Car Pro Series. No domingo, a primeira corrida da Turismo Nacional será às 8h58, com a primeira corrida da Stock às 11h05

Os ingressos para a corrida da Stock Car em Goiânia serão disponibilizados para o Setor Platô, área gramada com visibilidade para a pista, na reta dos boxes. Dessa forma, haverá permissão para entrada no autódromo com cadeiras de praia e guarda-sóis para acomodação no setor. O valor do ingresso para os dois dias é de R$ 80, com meia-entrada a R$ 40. Além disso, é possível comprar o ingresso família. Assim, são quatro entradas também válidas para os dois dias. O estacionamento para os carros custará R$ 30 por dia.

Por dia, cada pessoa poderá levar cinco itens, entre eles os industrializados devidamente lacrados, como biscoitos, torradas e barras de cereal. Ademais, frutas cortadas e sanduíches acondicionados, sempre em embalagem transparente e não rígida, do tipo “Zip Lock”. Além disso, é permitida a entrada de até duas garrafas plásticas com água, de até 500ml, por pessoa.

Mais sobre a competição

Em 2023, o calendário da Stock Car prevê 12 etapas, mantendo o já tradicional formato de duas largadas por evento – totalizando 24 corridas. Já a Turismo Nacional fará seis etapas, com oito largadas por final de semana, em um total de 48 provas.

Além disso, após as provas de abertura, o campeonato retorna a Goiânia para a 7° etapa em agosto, nos dias 26 e 27. Em 2022, também na estreia do campepnato, Rubens Barrichello se consagrou rei do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Com oito vitórias no circuito, o ex-piloto de Fórmula 1 é o maior vencedor pela Stock Car em Goiânia.

Serviço: Abertura Stock Car 2023 em Goiânia

Quando: 1 e 2 de abril

Horários: A partir das 7h30

Onde: Autódromo Internaciol Ayrton Senna

Ingressos: A partir de R$ 40 | Link