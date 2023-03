Goiás apresenta plano de contingência para controle da dengue, zika e chikungunya

O Governo de Goiás divulgou nesta terça-feira (14/3) um plano de contingência para arboviroses, com foco nas doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, um dos principais problemas de saúde pública no estado. O objetivo é reduzir a ocorrência de dengue, zika e chikungunya, evitando casos graves e mortes.

O plano norteia as ações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e orienta os municípios em três momentos distintos, de acordo com o cenário epidemiológico: fase inicial, de alerta e de emergência. Para todas, estão previstas ações como visitas domiciliares, monitoramento de casos, distribuição de inseticidas e fiscalização sanitária.

Controle da dengue, zika e chikungunya em Goiás

O coordenador estadual de Dengue, Chikungunya e Zika da SES, Murilo do Carmo, destaca que o governo já obteve avanços, com uma queda de 70% nos casos de dengue até a décima semana epidemiológica, em comparação ao mesmo período do ano anterior. “Precisamos permanecer em alerta e empenhar ações de acordo com a situação epidemiológica”, ressalta.

De acordo com os dados divulgados pela SES, Goiás possui 176 municípios em situação de baixo risco, 49 em médio risco e 21 em alto risco, totalizando 12.234 casos notificados em 2023. O plano de contingência visa combater diretamente a ocorrência de casos e a frequência das ações varia de acordo com a necessidade de cada região e o nível de risco dos municípios.

Murilo do Carmo ressalta que todas as ações necessárias para o Estado estão documentadas no plano, tanto para situações de conforto quanto para epidemias. O objetivo é manter o controle das arboviroses e evitar a ocorrência de novos casos graves ou mortes no estado de Goiás.

Clique aqui e acesse o plano de contingência