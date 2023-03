Goiás busca ser pioneiro na implantação da tecnologia 5G no país

Em um evento com representantes de 49 municípios nesta terça-feira (14/3), no HUB Goiás, em Goiânia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), propôs uma parceria com as prefeituras goianas para que o estado seja pioneiro na atração de operadoras para que a tecnologia 5G seja implantada o mais rápido possível em Goiás.

De acordo com ele, a chegada da nova rede de internet representa avanços econômicos e sociais para o estado. Com essa iniciativa, Caiado espera que Goiás saia na frente e se torne exemplo para o resto do país.

“Se tivermos dedicação, espírito público e determinação, temos tudo para gerar a instalação do 5G em primeiro lugar”, destacou o governador.

Na ocasião, o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Arthur Coimbra, destacou que o esforço do governador em ampliar o alcance do 5G traz aos municípios goianos a oportunidade de ‘furar a fila’, uma vez que a legislação compatível viabiliza tal prioridade. “Recebe antes do que receberia e antes dos outros municípios”, relatou.

Além disso, os gestores municipais tiveram acesso à Lei Estadual, sancionada em janeiro deste ano, que trata da Política Estadual de Estímulo à Implantação de Tecnologias de Conectividade Móvel. O objetivo é que a norma estadual seja utilizada como referência para que os municípios goianos façam a atualização da legislação local, conforme exigido pela Anatel.

Goiânia aparece em 125ª lugar em lista de “cidades amigas da tecnologia 5G”

Um levantamento realizado pela Conexis mostrou que Goiânia é o primeiro município goiano a aparecer no ranking “Cidades Amigas do 5G”, ocupando a 125ª posição de 150 cidades listadas.

Diante disso, o governador de Goiás afirmou que a meta é melhorar essa realidade de forma sistêmica. Ele explicou que cada prefeitura possui autonomia sobre sua legislação, mas sugeriu que o modelo estadual seja seguido para que haja uma harmonia entre as regras vigentes e, assim, acelerar o processo de implantação do 5G.

Para Caiado, as empresas escolhem investir em Estados modernos, menos burocráticos e mais resolutivos. Ele destacou ainda que a chegada do sinal 5G é algo que vai mudar o contexto do estado, trazendo avanços significativos para a educação, saúde, segurança pública, agronegócio e ampliação de oportunidades de emprego.

Segundo o governador, é necessário investir na área de inteligência artificial, tecnologia e inovação para que Goiás possa romper o ciclo da pobreza e levar condições de empregabilidade e formação a todos os jovens, contribuindo com o desenvolvimento do estado.

Segunda fase

Cerca de 49 municípios goianos, incluindo destinos turísticos como Cavalcante e Pirenópolis, foram contemplados na segunda fase de liberação do 5G autorizada pela Anatel no final de 2022. Aparecida de Goiânia, a segunda cidade mais populosa do estado, está entre as selecionadas. Já a capital do estado foi incluída na primeira fase de liberação.

Ao todo, Goiás possui 246 municípios, sendo que 32 deles tiveram seus planejamentos aprovados pela agência reguladora, enquanto outros 164 ainda precisam ser planejados.