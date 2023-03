Pesquisa Serpes: governo de Ronaldo Caiado é aprovado por 61,9% dos goianos

A segunda gestão do governador Ronaldo Caiado (UB) recebeu um amplo apoio da população goiana, alcançando uma taxa de aprovação de 61,9%, de acordo com a pesquisa Serpes. Contratada pela Federação Goiana dos Municípios (FGM), a pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de março e os dados divulgados nesta quarta-feira (15/3).

Do total de 61,9% da população que aprova o governo de Caiado, 28,4% avaliam o governo como “ótimo” e 33,5% como “bom”. Apenas 7,4% dos entrevistados reprovaram a gestão, enquanto 23,6% a classificaram como “regular”.

Ao comparar com a pesquisa realizada em setembro do ano anterior, houve um aumento significativo na avaliação positiva do governo. Naquela ocasião, a pesquisa Serpes apontou que 13% dos entrevistados classificaram o governo como “ótimo” e 37,2% como “bom”, tendo 50,2% de avaliação positiva.

Na pesquisa atual, 61,9% da população goiana aprova o governo do Estado, o que representa um aumento de 11,7 pontos percentuais. Esse aumento foi percebido, principalmente, nas avaliações que consideram o governo como “ótimo”, que subiram de 13% para 28,4%.

Aproximação de Ronaldo Caiado com Lula

A pesquisa também questionou os eleitores sobre uma possível aproximação do governador Ronaldo Caiado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na busca por projetos para Goiás.

Nesse quesito, 60% dos entrevistados avaliaram a parceria como positiva, sendo que 35,5% afirmaram que “certamente sim” e 24,5% aprovaram com ressalvas, ou seja, “sim, mas com cautela”.

A pesquisa contou com a participação de 1001 eleitores, distribuídos em 31 municípios de todas as regiões do estado. É importante destacar que a margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.