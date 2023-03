Ataques em Brasília: PF cumpre mandados em Goiás, DF e mais oito estados 

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17/3), a oitava da fase da Operação Lesa Pátria, para identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os ataques em Brasília, ocorridos no dia 8 de janeiro deste ano.

No total, 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos em Goiás, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Em Goiás, são cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão, nas cidades de Goiânia e Cezarina. Em outras fases da operação, também houve a prisão de outros envolvidos em Goiás, como um vereador de Inhumas e um empresário de Rio Verde.

De acordo com a corporação, “os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.”.

Como não tiveram as identidades divulgadas, não foi possível localizar a defesa dos alvos desta 8ª fase da operação.

Denúncia contra participantes dos ataques em Brasília

A operação Lesa Pátria foi instaurada após a invasão no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, ocasião onde houve dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos.

A Polícia Federal ressalta que qualquer informação sobre a identificação dos envolvidos em atos golpistas, podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

