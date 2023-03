Equipe de Marília Mendonça lança terceiro volume de ‘Decretos Reais’

A equipe de Marília Mendonça, eterna Rainha da Sofrência, lançou, na noite desta quinta-feira (16/3), o terceiro volume do EP ‘Decretos Reais’. A divulgação do novo sucesso foi feita após uma mobilização no perfil oficial da cantora, que deixou um ar de mistério entre os fãs.

No total, quatro faixas compõem o novo volume do EP, sendo “Hackearam-me”, “Cumbia Do Amor”, “O que Falta Em Você Sou Eu”, e uma regravação de “Infiel/Amante Não Tem Lar”.

“Cumbia do Amor” ficou famosa na voz da cantora Joelma, que se emocionou com a divulgação da música. “OBRIGADA por esse presente! ❤️ pra sempre comigo”, escreveu Joelma nos comentários.

O sucesso “Hackearam-me” foi gravado por Marília juntamente com o cantor Tierry, que também comentou a publicação. “Eu não sei se sou mais feliz por ter gravado com ela ou por ter feito uma música que ela amava ❤️ Rainha 👸”.

Decretos Reais

No segundo volume do EP, lançado em dezembro de 2022, a faixa de destaque foi “Leão”, que atingiu 1,9 milhões de visualizações no dia 7 deste ano. Além disso, a música conta com 25,3 milhões de visualizações no Youtube, mais de 23,4 milhões de reproduções no Spotify e na está n Playlist Top 50 Brasil como número um da lista.

Marília Mendonça continua espalhando seu legado mesmo após mais de um ano da sua morte. A conta com outros grandes feitos, se tornando a:

Primeira brasileira a superar a marca de 8 bilhões de streams no Spotify;

Cantora mais ouvida do Spotify Brasil;

Artista mais assistida do Youtube BR no ano de 2021 com 3,1 bilhões;

Artista com maior canal do Youtube BR 16,2 bilhões de visualizações e 24,7 milhões de inscritos;

Dona da live de música com maior número de telespectadores simultaneamente no mundo (3,3 milhões de telespectadores);

Primeiro álbum a atingir 1 bilhão de streams no Spotify Brasil (Todos os Cantos – volume 1) e álbum mais escutado da história do Spotify BR.

Leia também: Um ano sem Marília Mendonça: relembre a trajetória da rainha da sofrência