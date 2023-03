Festival pretende distribuir mais de 20 mil pamonhas de graça, em Jesúpolis

Se tem uma coisa que o goiano gosta, é pamonha. Por isso, essa notícia é perfeita para você! Acontece nesta sexta-feira (17/3), a 13ª edição da Pamonhada de Jesúpolis, que promete ser a maior do mundo, distribuindo cerca de 20 mil pamonhas gratuitamente.

Segundo informações da prefeitura local, 0s moradores se juntaram para fazer a colheita do milho, que é o principal ingrediente das deliciosas pamonhas. Desde dezembro, as Secretarias de Agricultura e Pecuária, Transportes e Assistência Social estão trabalhando nos preparativos da festa, que é uma das mais esperadas da região.

A programação desta sexta (17) é intensa: os organizadores vão descascar, ralar, amarrar e cozinhar as pamonhas, que terão sabores para todos os gostos, desde os tradicionais à moda, sal e doce, até os mais ousados, como o sabor com jiló. Lembrando que todo o milho utilizado para a produção é da Lavoura Comunitária financiada pela prefeitura.

E a festa não para por aí! O cantor Miguel Mota será responsável por agitar o público presente com sua música contagiante. Além disso, também é esperada a equipe da Equipe do Guinness Book para oficializar Jesúpolis como a maior Pamonhada do Mundo.

Pamonha é declarada patrimônio cultural imaterial goiano

Em dezembro do ano passado, uma lei declarando a gastronomia da pamonha foi sancionada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB). O projeto foi apresentado pelo deputado estadual Coronel Adailton (PRTB).

Na justificativa, o parlamentar ressaltou o significado social das pamonhadas, que promovem a reunião familiar e entre amigos para o preparo da receita. “É um costume ainda vivo no interior e já raro nas cidades, é uma dos momentos mais esperados do ano.”.