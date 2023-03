Fica 2023 será realizado no mês de junho, na cidade de Goiás

A 24º edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) será realizada entre os dias 13 e 18 de junho de 2023, na cidade de Goiás. Assim, promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o evento contará este ano com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE).

Os últimos ajustes do plano de trabalho do festival foram feitos durante reunião nesta quinta-feira (16/3). A reunião aconteceu no Centro Cultural da UFG, em Goiânia. A programação contará com debates de grandes nomes do cinema nacional e internacional. Além disso, shows, feiras e atividades de cunho ambiental.

Além das atividades culturais, o Fica 2023 contará ainda com a produção de um dossiê. Dessa maneira, o objetivo é ajudar na preservação da memória, permanência e continuidade do festival como política pública efetiva na cidade de Goiás. “Será um Fica histórico, tanto do ponto de vista cultural, mas também social, porque entramos com essa parceria com a UFG para promovermos ações que ficarão para a cidade e para o Estado”, explica a secretária interina de Estado da Cultura, Yara Nunes.

A 24º edição do evento será realizada em parceria também com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Ademais, com Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG) e Prefeitura da cidade de Goiás.

Serviço: Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2023

Quando: De 13 a 18 de junho

Onde: Cidade de Goiás