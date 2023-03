Houve “apagão geral” no 8/1, diz Ibaneis Rocha ao reassumir governo do DF

Após 64 dias de afastado, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador Ibaneis Rocha (MDB) reassumiu o cargo na manhã desta quinta-feira (16/3). Seu afastamento se deu em virtude dos ataques em Brasília, no 8 de janeiro, onde as Sedes dos Três Poderes foram invadidas e vandalizadas.

Logo após a primeira reunião com a vice-governadora Celina Leão (PP), o governador Ibaneis Rocha (MDB) fez um pronunciamento no qual não buscou culpar ninguém pelo seu afastamento do cargo.

De acordo com ele, houve uma falha generalizada em todas as instituições envolvidas na contenção dos atos e mencionou que, tanto no Palácio do Planalto, que possui um batalhão de segurança, quanto na Força Nacional, houve um relaxamento total. “Nós tivemos um apagão geral na segurança do Distrito Federal”, disse.

Sobre o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, o governador afirmou que confiava completamente nele e que acreditava que tudo transcorreria tranquilamente. Além disso, declarou que Torres não teve culpa nos ataques de 8 de janeiro e que o ocorrido foi algo “imprevisível”.

Ibaneis Rocha segue investigado pelo STF

Na tarde de quarta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes revogou o afastamento de Ibaneis Rocha com o argumento de que o governador não estaria obstruindo ou prejudicando as investigações em andamento, nem destruindo evidências.

Entretanto, apesar de ter retornado ao cargo, Ibaneis permanece como investigado no inquérito que investiga os atos de vandalismo no DF. A decisão de Moraes destaca que a medida cautelar pode ser reintroduzida de ofício ou a pedido das partes, caso surjam justificativas para tal.

No caso do afastamento, o ministro afirmou que havia suspeita de cumplicidade e indícios de influência nas falhas graves da atuação dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.